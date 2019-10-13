نبيل القروى يثير الجدل فى تونس بعد انتخابه قيس سعيد

أثار المرشح الرئاسى لانتخابات تونس، نبيل القروى، الجدل على صفحات التواصل الاجتماعى، إثر نشر صورة له، وهو يحمل ورقة الاقتراع التى أدلى بها بصوته فى الانتخابات، موقعًا على انتخاب منافسه قيس سعيد.

وتداول رواد موقع التواصل الاجتماعى، الصورة، مؤكدين على قوة المرشح المستقل قيس سعيد، حتى ينتخبه منافسه.

وانطلقت عملية الاقتراع خارج تونس منذ الجمعة وتتواصل إلى اليوم الأحد مع تسجيل نسبة إقبال للتونسيين بالخارج في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية تقدّر بـ9.3 % إلى حدود الساعة الرابعة من مساء السبت بتوقيت تونس.

ويبلغ عدد الناخبين المسجّلين للانتخابات الرئاسيّة 7 ملايين و74 ألف و566 ناخبا من بينهم مليون و500 ألف مسجّل جديد موزّعين بين 6 ملايين و688 ألف و51 ناخب بالداخل و386 ألف و53 ناخب.