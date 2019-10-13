كيف تحافظ النساء الإيطاليات على جمالهن؟

كشفت أخصائية التغذية مانويلا مابيلي كيف تتمكن النساء في إيطاليا من العيش إلى عمر 85 عامًا والحفاظ على الشباب، حيث قالت، إن الدور الرئيسي يلعب هنا هو التغذية.

ووفقا للخبيرة مابيلي، فإن الخضراوات والفواكه الأكثر صحية في هذه الحالة هي ذات اللون الأزرق والبنفسجي، منها التين والباذنجان والعنب وعنبية آسية والتوت.

وتحتوي هذه المنتجات على كمية كبيرة من البوليفينول، وهي المواد التي تبطئ الشيخوخة، بحسب موقع "Lecco Notizie".

والمنتجات الحمراء والبرتقالية مفيدة أيضًا مثل الطماطم والجزر والفلفل والرمان والقرع والبرتقال والمشمش، فهي غنية بالكاروتينات التي تحمي العينين والجلد. أما الأطعمة الخضراء مثل الكيوي والبروكلي والبقدونس فهي غنية بفيتامين سي.

وأشارت الخبيرة أنه يجب عدم نسيان تناول الدهون الجيدة مثل أوميغا 3، والتي توجد في الأسماك الزيتية (سمك القد والسلمون والرنجة والأنشوجة)، وفي الفواكه المجففة (الجوز واللوز) وفي البذور (الكتان ، الشيا ، القرع). بالإضافة إلى ذلك، تنصح الخبيرة بشرب عصير الجريب فروت الوردي مع اللوز يوميًا لمدة 10 أيام. وفقا لها، وهذا سوف يعوض عن نقص فيتامين C، وأوميغا 3، والأملاح المعدنية ومضادات الأكسدة في الجسم.

في سياق متصل، أظهرت دراسة أجريت على ما يقرب من ألف من سكان نيوزيلندا، أن سرعة المشي ترتبط بشيخوخة الدماغ.