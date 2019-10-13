عاجل| إعفاء وكيل وزارة الحكم الاتحادي

أصدر رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك اليوم " الاحد" قراراً، بإعفاء، وكيل وزارة الحكم الإتحادي، صديق جمعه باب الخير. وجه القرار وزارتي الحكم الإتحادي والعمل والتنمية الإجتماعية والجهات الأخرى إتخاذ إجراءات تنفيذ القرار.

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