9 قتلى في غارة تركية على رأس العين السورية

قال المرصد السوري لحقوق الإنسان، إن ضربة جوية تركية على مدينة رأس العين السورية أسفرت عن سقوط 9 قتلى بينهم 5 مدنيين اليوم الأحد.

وأضاف مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن الضربة أصابت تجمعًا لمدنيين جاءوا من القامشلي إلى رأس العين، تضامنًا مع المدينة التي تستهدفها القوات التركية في هجومها على القوات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا.

وقال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية إن ”قافلة مدنية هوجمت“ أيضًا.