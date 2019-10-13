وأضاف مدير المرصد رامي عبد الرحمن، أن الضربة أصابت تجمعًا لمدنيين جاءوا من القامشلي إلى رأس العين، تضامنًا مع المدينة التي تستهدفها القوات التركية في هجومها على القوات التي يقودها الأكراد في شمال سوريا.
وقال مسؤول في قوات سوريا الديمقراطية إن ”قافلة مدنية هوجمت“ أيضًا.
كانت هذه تفاصيل خبر 9 قتلى في غارة تركية على رأس العين السورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان نيوز 365 وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.