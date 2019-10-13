الغنوشي: انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة التونسية

أعلن راشد الغنوشي رئيس حزب حركة النهضة الإسلامية، عن انطلاق مشاورات تشكيل الحكومة التونسية المقبلة، وذلك بعد أيام قليلة من الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية والتي حصل فيها الحزب على المركز الأول.

وقال راشد الغنوشي، في تصريحات لإذاعة ”موزاييك“ المحلية، إنهم في بداية المشاورات مع الأطراف التي حقّقت نجاحًا في الانتخابات التشريعية من أجل تشكيل الحكومة القادمة.

وأوضح الغنوشي، في وقت سابق، بأن رئيس الحكومة المقبل في تونس سيكون من حركة النهضة، نافيًا توجّه الحزب الفائز بالمركز الأول في الانتخابات التشريعية نحو تكليف رئيس حكومة مستقل.

وقال الغنوشي ردًا على سؤال احتمالية أن يكون رئيس الحكومة من النهضة: ”هذا هو الأصل، نحن الحزب الأول في المشهد السياسي، والدستور ينص على ذلك أيضًا“.

ويرى مراقبون أن حركة النهضة قد تجد نفسها في مأزق، بعد أن قررت الأحزاب الفائزة في الانتخابات، إما عدم التحالف مع الحركة أو البقاء في المعارضة تحت قبة البرلمان.

وأعلنت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، أن حزب حركة النهضة الإسلامي، فاز بالمركز الأول في الانتخابات البرلمانية، بحصوله على 52 مقعدًا.