ريال مدريد ينضم لسباق التعاقد مع جادون سانشو

وبحسب صحيفة ”توتو سبورت“ فإن ريال مدريد يريد التعاقد مع سانشو بعد المستويات الرائعة التي يقدمها مع بروسيا دورتموند، وقد ظهر اللاعب بأداء رائع أمام برشلونة الإسباني في الجولة الأولى من دور المجموعات في دوري أبطال أوروبا الشهر الماضي.
وريال مدريد ليس النادي الوحيد اذلي يريد التعاقد مع سانشو، إذ سيواجه النادي الملكي منافسة شديدة من مانشستر يونايتد، إلى جانب اهتمام من بايرن ميونخ.
وذكرت شبكة ”أوبتا“ للإحصائيات، أن سانشو، البالغ من العمر 19 عامًا، سجل أكبر عدد من المراوغات في الدوري الألماني الموسم الماضي، بعدما نجح في 113 مراوغة، بفارق 42 مراوغة عن أقرب ملاحقيه.
وسجل سانشو 4 أهداف وصنع 7 في 11 مباراة مع بروسيا دورتموند الموسم الحالي، علمًا أنه انضم للنادي الألماني صيف العام و2017، سجل للفريق 18 هدفًا وصنع 30 من إجمالي 66 مباراة.
وينتهي عقد سانشو مع بروسيا دورتموند في يونيو 202، لكن صحيفة ”ديلي ميل“ البريطانية ذكرت أن إدارة النادي نجحت في إقناع اللاعب بالتوقيع على عقد جديد يُبقيه في ملعب سيغنال إيدونا بارك لسنوات أخرى قادمة، مع حصوله على راتب أسبوعي يبلغ 190 ألف جنيه إسترليني، أي 10 ملايين جنيه إسترليني سنويًا.
يشار إلى أن بروسيا دورتموند يحتل المركز الثامن على لائحة ترتيب الدوري الألماني وفي رصيده 12 نقطة، بفارق 4 نقاط عن المتصدر بوروسيا مونشنغلادباخ.
ويحتل ريال مدريد صدارة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 18 نقطة من 8 مباريات، بواقع 5 انتصارات و3 تعادلات، ولم يخسر إلى الآن، ويتقدم النادي الملكي بنقطتين عن منافسه التقليدي برشلونة، علمًا بأن الفريقين سيلتقيان يوم 26 أكتوبر على ملعب كامب نو، في الجولة العاشر من الليغا.
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