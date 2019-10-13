الجيش الليبي يدفع بتعزيزات عسكرية إلى ضواحي طرابلس

دفع الجيش الليبي، اليوم الأحد، بتعزيزات عسكرية إلى طرابلس، لدعم قواته المتمركزة في محاور القتال بضواحي العاصمة.

وقال المسؤول الإعلامي في اللواء 73 التابع للجيش الليبي، المنذر الخرطوش، إنّ ”اللواء 73 مشاة الذي يقوده اللواء علي القطعاني، دعم ميادين القتال بـ5 سرايا قتالية“.

وأضاف الخرطوش في تصريح عبر صفحة اللواء الرسمية، أنّ ”السرايا التي دعمت بها قوات اللواء تتكون من سرية هاوزر تابعة للكتيبة 302 مدفعية وسرية دبابات تابعة لكتيبة 298 دبابات بالإضافة إلى 3 سرايا مشاة“.

وأشار إلى أنّ ”قوات اللواء 73 مشاة مجحفل، خاضت معارك شرسة في المحاور المكلفة بها في الأحياء البرية، ومحور كزيرما وصولًا إلى كوبري المطار“، نافيًا أنّ ”تكون قوات اللواء تراجعت عن أي نقطة تتمركز بها“.

وبين الخرطوش، أنّ ”الأوامر صدرت لكافة القوات بالتقدم في الساعات الماضية في نقاط مختلفة ولكافة القوات التابعة للجيش بمختلف المحاور ووفق الاستراتيجية المرسومة من القيادة العامة“.

وقال إنّ ”سبب التكتم الإعلامي الذي أتبع من قبل الجيش الليبي، حول التحركات الأخيرة، يأتي حتى لا تفقد قوات الجيش عنصر المفاجأة، وأيضًا لتجنب ضربات الطيران المسير التركي الذي لا تزال بعض طائراته تعمل في تخوم طرابلس“.