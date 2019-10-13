مجلس السيادة يتدخل لحل أزمة المواصلات بالخرطوم

أعلنت عضو مجلس السيادة الانتقالي، عائشة موسي، عن ترتيبات لصيانة (300) سيارات نقل كبيرة لحل ازمة المواصلات بالعاصمة الخرطوم. وكشفت في تعميم صحافي اليوم "الاحد" وصول (100) باص من المملكة العربية السعودية هدية لللشعب السوداني.

واضافت أن السلطات بولاية الخرطوم تضع تدابير مشددة لضبط استخدام الوقود ومنع تسربه وذلك من خلال استخدام البطاقة الذكية. وتشهد مدن العاصمة الخرطوم وبحري وأم درمان أزمة مواصلات خانقة منذ أشهر.

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