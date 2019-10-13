ميركل تبلغ أردوغان بضرورة وقف العملية العسكرية في سوريا فورا

ونقلت وكالة "رويترز" عن المتحدثة القول، في بيان لها، "المستشارة دافعت عن الإنهاء الفوري للعملية العسكرية".
وقالت إن المكالمة الهاتفية تمت بناء على طلب أردوغان.
كان الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أعلن في التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، إطلاق عملية عسكرية في منطقة شمال سوريا، تحت اسم "نبع السلام".
وادعت تركيا أن "العملية تهدف للقضاء على التهديدات التي يمثلها مقاتلو وحدات حماية الشعب الكردية السورية ومسلحو تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول) وتمكين اللاجئين السوريين في تركيا من العودة إلى ديارهم بعد إقامة "منطقة آمنة".
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