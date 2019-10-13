ماذا قال ستيفن جيرارد عن الثلاثي محمد صلاح وماني وفيرمينو؟

أشاد ستيفن جيرارد لاعب نادي ليفربول السابق، بالأداء الذي يقدمه لاعبو الريدز تحت قيادة المدرب الألماني يورغن كلوب.

ونقل الموقع الرسمي لنادي ليفربول عن جيرارد قوله: ”أصبح الفريق يؤدي بشكل رائع في آخر عامين، بعدما طبق كلوب فلسفته أخيرًا“.

وأضاف ”أستمتع الآن بمشاهدة الفريق، وأؤمن دائمًا أنهم سيحققون الفوز بغض النظر عن المنافس سواء كانوا يلعبون في دوري أبطال أوروبا أو في الدوري الإنجليزي الممتاز“.

وتابع جيرارد: ”ليفربول لديه ثلاثي هجومي يقدّم مستوىً رائعًا ولا يمكن إيقافه في بعض الأحيان“.

وأردف جيرارد الذي رحل عن ليفربول في 2015 بعد 17 عامًا مع الفريق ”فيرجيل فان دايك أحدث فارقًا كبيرًا رفقة الفريق، جنبًا إلى جنب مع حراسة المرمى وباقي اللاعبين أيضًا“.

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وواصل الدولي الإنجليزي السابق ”إنهم فريق رائع وينال إعجاب الجماهير وهم الآن في صدارة الدوري الإنجليزي، لكنني متأكد من أنني وكلوب نفكر بنفس الطريقة، فهو يفكر في نفس الشيء فقط، وهو محاولة الفوز في المباراة المقبلة فقط“.

وكان ليفربول مع قائده السابق جيرارد قريبًا من التتويج بلقب الدوري الإنجليزي مع ليفربول في 3 مناسبات أعوام 2002 و2009 و2014، لكنه فشل في حصد اللقب، ليغادر اللاعب الفريق عام 2015 إلى لوس أنجليس غلاكسي.

وكان جيرارد مع ليفربول عندما فاز بلقب دوري أبطال أوروبا موسم 2004/2005، وغيرها من الألقاب المحلية والقارية، وسجل مع الفريق 185 هدفًا، وصنع 117 في 710 مباريات، على مدار 17 موسمًا.