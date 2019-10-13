شاروخان يصل السعودية لحضور حفل توزيع جوائز صناع الترفيه

وصل النجم السينمائي الهندي شاروخان، إلى المملكة العربية السعودية في زيارة تستمر يومين لحضور حفل توزيع جوائز صناع الترفيه الذي تنظمه المملكة على هامش فعاليات موسم الرياض.

وفور وصول شاروخان، مطار الرياض قام أحد الأشخاص السعوديين بتصويره عبر حسابه على تطبيق ”سناب شات“ وتم تداول الفيديو عبر ”تويتر“ وحسابات على موقع ”إنستجرام“.

وفي ذات الوقت توجه عدد من الفنانين المصريين إلى الرياض للمشاركة في حفل توزيع جوائز صناع الترفيه، حيث نشرت الإعلامية المصرية بوسي شلبي، مقطع فيديو عبر حسابها على ”إنستغرام“ من داخل الطائرة المتوجهة إلى الرياض.

وضمت قائمة النجوم المصريين المتجهين للرياض كلًا من: يسرا، عمرو يوسف، هاني شاكر، رجاء الجداوي، أكرم حسني، شيكو، هشام ماجد، بيومي فؤاد، السيناريست مدحت العدل، المنتج جمال العدل، المخرج أحمد الجندي، الشاعر الغنائي بهاء الدين محمد.

وكانت الهيئة العامة للترفيه، قد كشفت عن أسماء المكرَّمين بجوائز صناع الترفيه، حيث تضم القائمة مشاهير عرب وعالميين يتقدمهم الفنان السعودي محمد عبده والهندي شاروخان، والأمريكي ويل سميث.

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وأشارت الهيئة إلى أن هذه الجائزة تستند للرأي العام ومخصصة للجهات والأشخاص الذين ينشرون البهجة والسعادة في المملكة العربية السعودية والعالم أجمع.

وضمت القائمة عدة أسماء آخرين من بينهم عالميًا: مراسیل کرو، جیسون موموا، جون فاندام، وعربيًا: عمرو دياب، ماجدة الرومي، عادل إمام، سعد الفرج.

يُذكر أن هذه الاحتفالية من المتوقع لها أن تشهد حضورًا لافتًا لمجموعة كبيرة من وسائل الإعلام المحلية والدولية.