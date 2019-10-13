غرفة المستوردين تعلن توفر العملات الأجنبية بالبنوك

أكدت غرفة مستوردي الأدوية توفر العملات الأجنبية بالبنوك لاستيراد الأدوية، متوقعة أن تشهد الأيام القادمة وفرة كبيرة للأدوية.

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وقال رئيس غرفة مستوردي الأدوية د.صلاح سوار الدهب، عدم وجود مشكلة في توفير الأدوية، بما في ذلك الأدوية المنقذة للحياة التي تقوم الإمدادات الطبية بتوفيرها بشكل جيد عبر صيدلية تعمل على مدار اليوم.

ودعا سوار الدهب في تصريح بحسب(المركز السوداني للخدمات الصحفية)، لضرورة توفر ثقافة استخدام البديل للدواء المعين، مؤكداً أن جميع الأدوية متوفرة من شركات بديلة.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)