(الدستورية) تتلقى طلباً لرفع الحصانة عن البرهان ،حميدتي ،الكباشي والعطا

تقدم الطالب محمد المجتبى المصاب في أحداث فض اعتصام القيادة العامة بطلب للمحكمة الدستورية بواسطة المحامي احمد موسى لرفع الحصانة عن رئيس المجلس السيادي الفريق عبد الفتاح البرهان وعن نائب رئيس المجلس الفريق حميدتي بجانب الفريق شمس الدين الكباشي والفريق ياسر العطا بحسب صحيفة اليوم التالي – وذلك بحكم مسؤوليتهم عن اصدار قرار فض الإعتصام في الثالث من يونيو المنصرم باعتبارهم قيادات للمجلس العسكرى الإنتقالي والذي أدى الى سقوط ضحايا وسط المعتصمين مما يوقعهم في طائلة الاتهام بجرائم بموجب القانون الجنائي السوداني والقانون الإنساني الدولي. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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