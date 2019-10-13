“عوضية عذاب”.. بعد “الليلة قام طوفان” تغني لـ”ود الناس”

منح الشاعر والملحن “مهدي مصطفى”، آخر منتوجه الغنائي للفنانة “عوضية عذاب”، وحملت الأغنية عنوان “ود الناس” وحظيت بانتشار واسع بعد بثها في الوسائط الإسفيثرية المهتمة بالغناء السوداني.

وتعتبر “عذاب” من أول الأصوات التي غنت للثورة حيث انتجت أغنية من كلمات وألحان الشاعرة “إخلاص التوم” وتكريماً للشهداء بعنوان “الليلة قام طوفان”.

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وقد ظهرت الفنانة بحسب صحيفة المجهر، في الساحة الفنية بقوة بعد انضمامها لبرنامج “بنات حواء” لتضع خطوتها الأولى في مشوار النجومية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)