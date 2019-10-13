القبض على مغتصب وقاتل طفلة القضارف

التاريخ: 13-أكتوبر-2019 فى : حوادث 14 مشاهدة ألقت مباحث ولاية القضارف القبض على مغتصب وقاتل الطفلة “رقية”، وطبقاً لمصادر أن المباحث كثفت جهودها عقب الحادث بعد تجميع خيوط حول ملابسات الجريمة التي هزت القضارف خلال الأيام الماضية، وتوصلت لفك طلاسم الجريمة وكونت فريقاً تمكن من القبض على مرتكب الجريمة بأحد الأحياء الطرفية، كان يهم بالمغادرة كما ألقت القبض على متهم آخر. ومازالت التحريات جارية مع المتهمين لتقديمهما للمحاكمة، بحسب صحيفة المجهر. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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