أزمة بين الخرطوم وجاكرتا بسبب شحنة فول سوداني

التاريخ: 13-أكتوبر-2019
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فجر وصول (40) حاوية من الفول السوداني “نقاوة” أزمة تجارية بين جاكرتا والخرطوم بعد وصولها إلى جاكرتا واكتشاف إصابتها بآفات محجرية “حشرات” اعتبرتها اندونيسيا استهدافاً لأمنها الزراعي عبر تصدير حشرات لها.
وأكد مصدر أن الحاويات لم تخضع لإجراءات الحجر المطلوبة والتي من المفترض أن تقوم بها وقاية النباتات، مشيراً إلى أن الشحنة كان من المفترض أن تتعرض لـ”التبخير” لضمان خلوها من الحشرات مبيناً أن تلك الإجراءات لم تتم.
وأوضح المصدر أن اندونيسيا اعتبرت وصول الشحنة المصابة إليها بمثابة استهداف لأمنها الزراعي، خاصة وأن صاحب الشحنة “المصدر” مجهول وغير معروف، مؤكداً وصول مكاتبات بين جاكرتا والخرطوم لحل الأزمة التي بدأت تلوح في الأفق مرجحاً وقف الصادرات لاندونيسيا لفترة حتى تتم معالجة القضية، بحسب صحيفة المجهر.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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