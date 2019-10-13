دعوة واسعة لمقاطعة شركة (ترحال)

تبنى عدد من الإعلاميين ونجوم المجتمع، حملة مقاطعة جديدة عقب نجاح حملة مقاطعة اللحوم السابقة، وتأتي المقاطعة هذه المرة لشركة ترحال، وذلك إثر قيام إدارة الشركة بزيادة تعرفة المشاوير بواقع (10) جنيهات كاملة في المشوار الواحد.
من جانبهم، أبدى عدد كبير من المواطنين عن تضجرهم الشديد من ذلك السلوك، مشيرين إلى أن الشركة بذلك وضعت نفسها في ورطة حقيقية ربما نسفت كل النجاحات التي حققتها في السابق، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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