انهالت الاشادات على المطربة السودانية المعروفة ,هدى عربي, وذلك بعد حديثها للشعب الأثيوبي وللضيوف الحاضرين في حفل أقيم بالعاصمة الأثيوبية أديس أبابا خلال هذا الشهر باللغة الانجليزية وسط تصفيق و “صافرات” الحضور. وبحسب موقع النيلين فقد أشاد رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالثقافة العالية للمطربة الشهيرة ولباغتها وإجادتها التحدث باللغة الانجليزية بطلاقة. Advertisements هدى عربي قدمت خلال حفلها بأثيوبيا أغنيتها الجديدة (حبيت أديس أبابا) التي تفاعل معها الجمهور الأثيوبي والحضور الكبير, وقد رافقتها في الأغنية حسناوات أثيوبات قدمن فاصل من الرقص مع الأغنية التي قدمتها المطرب السوداني بلحن أشبه بلحن الأغنيات الأثيوبية. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة هدى عربي تتحدث الانجليزية بطلاقة وتدهش الشعب الأثيوبي و”حسناوات” أديس يرقصن مع أغنيتها بتفاعل كبير لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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