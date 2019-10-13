بالفيديو.. حسناء كرة القدم السودانية: لقبوني برونالدينهو..هذا سر ارتدائي الرقم (20) وأنصح الفتيات بعدم لعب كرة القدم في هذه الحالة

كشفت لاعبة فريق التحدي لكرة القدم النسائية ,أرجوان عصام, خلال استضافتها على قناة الهلال كواليس انضمامها لفريق التحدي وبدايتها الحقيقية مع الفريق.

وقالت اللاعبة الملقبة بحسناء كرة القدم السودانية في حديثها لمحمد خير ولوشي (في بداية الأمر كنت خائفة حيث لم يمضي على انضمامي لفريق التحدي أكثر من أسبوع لأجد نفسي في تشكيلة الفريق).

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وتابعت بحسب موقع النيلين: (أشجع في السودان الهلال والمريخ معاً لكن أميل قليلاً للهلال وعالمياً أشجع الريال واليوفي ومعجبة بأسطورة كرة القدم السابق البرازيلي رونالينهو, حتى أن البعض شبهني به ولقبوني باسمه).

وعن سر ارتداء الرقم (20) قالت أرجوان البعض أطلق عبارة ستموت في العشرين ووقتها لم انتبه لذلك, ولكن اختيار الرقم جاءت صدفة حيث منحتني الكابتن الرقم وارتديته.

حسناء كرة القدم الفتيات وجهت رسالة للفتيات قائلة: لو لديك الرغبة والهواية في ممارسة كرة القدم أو أي رياضة أخرى لا يوجد ما يمنعك من تحقيق رغبتك, لكنها عادت وحذرت الفتيات صاحبات البنية الجسمانية الضعيفة من لعب كرة القدم.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)