الاعتداء بالضرب على تشكيلية أثناء رسمها للجداريات

تم الاعتداء بالضرب على الرسامة التشكيلية عسجد أثناء مبادرتها في تلوين ورسم جداريات منطقة الشجرة جوار مدرسة خديجة بنت خويلد، عقب تعاونها مع لجان المنطقة، حيث تم الاعتداء بالطوب ضرباً مبرحاً وسرقة هاتفها، لتصاب بذلك الرسامة بعدة إصابات بالغة في الرأس والظهر والأيدي، حيث تم نقلها إلى المستشفى من قبل لجان الحي، وتغريز الجرح في منطقة الرأس بعد التأكد من عدم وجود كسور في الرأس، ولم يتم التوصل للجناة إلى الآن، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)