التاريخ: 13-أكتوبر-2019
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تمكنت شعبة استخبارات منطقة وادي سيدنا العسكرية بمحلية كرري من ضبط كميات كبيرة من زيت الطعام يعاد تكراره بمصنع عشوائي غرب الحارة “50” بكرري.
هذا ولقد تم القبض على خمسة متهمين أربعة رجال وإمرأة حيث تم فتح بلاغات ضدهم هذا وعقب الضبطية والانجاز الكبير لضبط هذه الزيوت منتهية الصلاحية، أشار النقيب محمد سرالختم محجوب سيد أحمد رئيس قسم العمل الخاص بمنطقة وادي سيدنا العسكرية بانه بعد ان توفرت بعض المعلومات هنالك مصنع عشوائي غرب الحارة “50” بمحلية كرري يعمل في تكرار زيت الطعام ويعاد تعبئته مره أخرى.
مشيراً بحسب الدار بانه تم ضبط عدد “18” برميل خام و”24″ جركانة كبيرة “36” رطل وعدد “6” جركانات فارقة معده للتعبئة “2” جوال ملح بجانب عربة دفار تعمل في نقل الزيوت.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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