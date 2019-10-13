خطاب جديد من “الفيفا” للأحمر بشأن الفرنسي

خاطب الاتحاد الدولي لكرة القدم، نادي المريخ معلناً عدم ممانعته للتسوية بين الأحمر ومدربه السابق الفرنسي دييغو غارزيتو الذي سبق وأن دفع بشكوى إلى الاتحاد الدولي ضد المريخ.

ووفقاً لمصادر فإن “الفيفا” أكد عدم ممانعته في التسوية مع المدرب الفرنسي إلا في حالة رفض الأخير وتقديمه لاعتراض خلال (10) أيام.

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وأشار الاتحاد الدولي في خطابه إلى المريخ أنه يعتبر الملف منتهياً إذا تم تنفيذ الاتفاق المبرم بين الطرفين.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)