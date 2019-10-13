الشعبي يتعهد بتقديم المساعدات لأطراف التفاوض

تعهد حزب المؤتمر الشعبي بتقديم المساعدات كافة لأطراف التفاوض من أجل مصلحة الوطن والاستقرار بكل ربوع البلاد وإشاعة السلام. ودعا الشعبي أطراف التفاوض لتقديم تنازلات من أجل تحقيق السلام واحترام الثورة الشعبية.

وأكد رئيس الوفد المركزي للمؤتمر الشعبي الزائر لولاية جنوب كردفان، استعداد المؤتمر الشعبي لتقديم المساعدات كافة لأطراف التفاوض من أجل مصلحة الوطن.

وأعلن نائب الأمين العام للمؤتمر الشعبي د. الأمين عبدالرازق، في لقاء الفعاليات والقوى السياسية والمدنية بحاضرة الولاية كادقلي في إطار طوافه حول ولايات السودان، عن إتاحة الفرصة لحزبه بالولاية لتقديم مبادرة لدعم السلام بجنوب كردفان، باعتبار الحزب فدرالياً وليس مركزياً.

وقال إن الغرض من الجولة، الحوار مع قيادات الشعبي بالولايات للخروج برؤية موحدة، إضافة إلى التحاور مع القوى المجتمعية بعد سقوط النظام البائد وكيفية إقامة الفترة الانتقالية حتى قيام انتخابات حرة ونزيهة، إلى جانب الأمن والاستقرار بالولاية.

وأشار إلى عمق ومتانة العلاقات والتواصل بينهم والجبهة الثورية والحركة الشعبية بقيادة عبدالعزيز الحلو.

وأكد عبدالرازق حرص الشعبي على الحل السلمي، وقال إن 70 بالمئة من ميزانية الدولة تصرف في الحرب، آملاً أن تنتهي الحرب حتى يتم صرفها في الخدمات الأساسية، محيياً الفريق سلفاكير رئيس دولة جنوب السودان لجمعه للفرقاء بجوبا.

