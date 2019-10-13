معسكر مغلق لمنتخب المحليين السوداني استعدادا لتنزانيا

أكد خالد بخيت المدرب العام لمنتخب السودان للمحليين، أن المنتخب سيدخل معسكرا قصيرا قبل مواجهة تنزانيا يوم الجمعة المقبل، في إياب الدور الثالث من تصفيات بطولة كأس أمم إفريقيا للاعبين المحليين "الشان".

وخاض المنتخب المحلي السوداني اليوم الأحد، تدريبه الثاني بملعب أكاديمية تقانة كرة القدم، بحضور وإشراف كامل من جهازه الفني بقيادة الكرواتي زدرافكو لوجاروشيتش.

وشهد المران تواجد مهاجم الهلال وليد الشعلة وحارس الأهلي شندي إسحق آدم، اللذين انضما لقائمة المنتخب المحلي لأول مرة.

وكان منتخب المحليين قد تجمع في أكاديمية تقانة كرة القدم، أمس السبت وتدرب في ملعب الأكاديمية بحضور كامل لاعبيه.

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وقال خالد بخيت المدرب العام: "سيدخل المنتخب معسكرا مغلقا بعد غدٍ الثلاثاء، عقب الحصة التدريبية التي سيخوضها عصر نفس اليوم بملعب أكاديمية تقانة كرة القدم".

وأضاف بخيت أن الجهاز الفني فضل المعسكر القصير لمنح اللاعبين أطول فرصة مع أسرهم لأسباب نفسية، إلى جانب أن معظم اللاعبين وصلوا من معسكرات مغلقة مع أنديتهم.

يذكر أن منتخب السودان فاز خارج أرضه في المباراة الأولى على نظيره التنزاني (1/0).