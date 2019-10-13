السعودية تعلق مجددا على مزاعم الهجوم على ناقلة النفط الإيرانية

وقال الجبير في تصريحات لوسائل الإعلام الروسية من بينها "سبوتنيك"، في رده على سؤال استهداف السعودية لناقلة النفط الإيرانية: "بالطبع لا، نحن لا ننخرط في مثل هذا السلوك".
وتابع "ألقينا باللوم على إيران في السابق (واقعة استهداف منشآت النفط في آرامكو)، لأن الصواريخ والطائرات بدون طيار كانت إيرانية الصنع، نعلم أن الضربة جاءت من الشمال، وليس من الجنوب".
واستمر "طلبنا من الأمم المتحدة المشاركة في التحقيق، وانضم عدد من الدول إلى التحقيق لتحديد مكان الإطلاق، بمجرد اكتمال التحقيق، سنعلن عن النتائج".
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