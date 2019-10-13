العراق.. انفجار سيارة مفخخة يودي بحياة ثلاثة رجال أمن بينهم ضابط

أفاد مصدر أمني عراقي، الأحد، بانفجار سيارة مفخخة في قضاء الرطبة التابع لمحافظة الأنبار غربي البلاد، أسفر عن مقتل ضابط وجنديين.

وقال المصدر لـRT، إن "سيارة مفخخة انفجرت في منطقة الضبعات التابعة لقضاء الرطبة غربي محافظة الأنبار، أسفر عن مقتل ضابط وجنديين إثنين".

وأشار المصدر، أن "التفجير استهدف سيارة تابعة للجيش العراقي".

ولم يذكر المصدر مزيدا من التفاصيل.

وشهدت المنطقة انتشارا أمنيا كثيفا، فيما أعلن عن فتح تحقيق لمعرفة أسباب والجهة التي تقف وراء الحادث.