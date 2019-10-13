مصر تحقق 7.1 مليار جنيه فائضا أوليا في الربع الأول من السنة المالية

وكان الفائض الأولي الذي لا يتضمن مدفوعات الديون قد بلغ 7.2 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية السابقة 2018-2019.
وخلا البيان من تفاصيل أخرى مثل العجز الكلي للربع الأول.
وتستهدف مصر عجزا في الميزانية نسبته 7.2 بالمئة في السنة المالية الحالية، انخفاضا من 8.2 بالمئة في 2018-2019، وتحقيق فائض أولي بـ 124 مليار جنيه، ارتفاعا من 104 مليارات في السنة السابقة، بما يعادل اثنين بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبدأ السنة المالية في مصر من 1 يوليو وتختتم في 30 يونيو.
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