تركي آل الشيخ يلتقي بوزيرة الثقافة المصرية.. ويعلق: أجمل وزيرة ثقافة في الدنيا

إلتقى المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه بالسعودية، بالدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة المصرية، خلال فعاليات الحدث الترفيهي الأكبر الذي تشهده المملكة العربية السعودية "موسم الرياض"، وبالفعاليات الثقافية والاجتماعية والفنية التي يشهدها الموسم.

ونشر "تركي" عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة مع "عبدالدايم"، خلال الحفل، معلقا عليها قائلا: "في مؤتمر الترفية مع اجمل وزيرة ثقافة في الدنيا".

وعلى صعيد أخر، أعربت الفنانة إيناس عبدالدايم، في تصريحات صحفية لها، عن اعجابها بالطفرة الفنية والثقافية التي تشهدها المملكة العربية السعودية في الفترة الحالية.

Advertisements

ووجه المستشار تركي آل الشيخ، دعوات لمجموعة كبيرة من نجوم الفن في مصر، لحضورهم تلك الفعاليات الفنية والثقافية التي تشهدها المملكة للمرة الأولى، وذلك لتقديره وحبه للفنانين المصريين، ولتقديره لدور مصر الثقافي والفني وريادتها للمنطقة العربية في هذه المجالات.

ومن بين الفنانين الذين وجهت لهم الدعوات نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر، ونقيب المهن التمثيلية الدكتور أشرف زكي، والدكتور مدحت العدل، والفنانة رجاء الجداوي، والشاعر أيمن بهجت قمر، والإعلامية بوسي شلبي، والفنان والإعلامي أكرم حسني، وأخرون.

