وحصل نبيل القروي في الجولة الأولى من الانتخابات على نسبة 15.5 بالمئة من الأصوات ليحلّ في المرتبة الثانية بعد المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الذي حصل على نسبة 18.4 بالمئة من أصوات الناخبين.
في المقابل، تمكن حزب قلب تونس الذي يرأسه نبيل القروي من الحصول على المرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية بـ 38 مقعدا، في حين حلت حركة النهضة الإسلامية في المرتبة الأولى بـ 52 مقعدا.
كانت هذه تفاصيل خبر نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية تسجل 17,8 % لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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