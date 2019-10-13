أفادت مصادر تونسية اليوم الأحد، أن نسبة المشاركة في الانتخابات الرئاسية التونسية تسجل 17,8 % قرابة الظهر متخطية الدورة الأول.

وحصل نبيل القروي في الجولة الأولى من الانتخابات على نسبة 15.5 بالمئة من الأصوات ليحلّ في المرتبة الثانية بعد المرشح المستقل وأستاذ القانون الدستوري قيس سعيّد الذي حصل على نسبة 18.4 بالمئة من أصوات الناخبين.

في المقابل، تمكن حزب قلب تونس الذي يرأسه نبيل القروي من الحصول على المرتبة الثانية في الانتخابات البرلمانية بـ 38 مقعدا، في حين حلت حركة النهضة الإسلامية في المرتبة الأولى بـ 52 مقعدا.