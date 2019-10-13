وقال أبو الشوارب لصحيفة ”الرؤية“: ”ما يثار عن إيقاف اللاعبين عن ممارسة كرة القدم ليس صحيحًا، وإنما جاء التحويل بناء على تقرير المدرب فيرسلاين، وهو إجراء فني بحت بناءً على رؤيته، وعلاقتهما مستمرة مع النصر ويتدربان مع الرديف بشكل عادي“.
ونفى رئيس شركة كرة القدم، أن يكون هناك تواصل بين الإدارة واللاعبين بخصوص تجديد عقودهما التي تبقى عام على نهايتها، موضحًا: ”ليس هناك تواصل في هذا الجانب حاليًا، ويمكن بحث ذلك مستقبلًا، أما الآن فلا جديد يذكر“.
وأبلغت إدارة النصر الشقيقين خليفة وعامر مبارك بالقرار رسميًا، بتحويلهما للتدريب مع الفريق الرديف خلال الفترة المقبلة.
وكانت إدارة النصر بذلت جهودًا في الفترة الماضية لتجديد تعاقد مدافعها الدولي خليفة مبارك، إلا أنها لم تكلل بالنجاح، لا سيما في ظل العروض التي كانت تخطط عدد من إدارات الأندية تقديمها رسميًا إليه أثناء فترة الميركاتو الصيفي، ولكنها لم تسفر عن جديد أيضًا، ولم يجدد مبارك عقده مع النصر حتى الآن، ولم يشارك في أي مباراة في كافة المسابقات بعد اكتمال تعافيه من الكسر الذي تعرض له أثناء منافسات كأس آسيا 2019 في الإمارات، يناير الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر النصر الإماراتي يكشف حقيقة إيقاف الثنائي خليفة وعامر مبارك إلى أجل غير مسمى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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