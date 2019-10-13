النصر الإماراتي يكشف حقيقة إيقاف الثنائي خليفة وعامر مبارك إلى أجل غير مسمى

نفى عبدالرحمن أبو الشوارب، رئيس شركة النصر الإماراتي لكرة القدم، ما تردد مؤخرًا عن استبعاد الحارس إبراهيم عيسى من قائمة الفريق الأول، مؤكدًا في الوقت نفسه تحويل الثنائي خليفة وعامر مبارك إلى التدريب مع فريق تحت 21 (الرديف)، وذلك بموجب قرار فني صادر بحقهما من قبل الجهاز الفني للفريق بقيادة المدرب المؤقت الهولندي يان فيرسلاين.

وقال أبو الشوارب لصحيفة ”الرؤية“: ”ما يثار عن إيقاف اللاعبين عن ممارسة كرة القدم ليس صحيحًا، وإنما جاء التحويل بناء على تقرير المدرب فيرسلاين، وهو إجراء فني بحت بناءً على رؤيته، وعلاقتهما مستمرة مع النصر ويتدربان مع الرديف بشكل عادي“.

ونفى رئيس شركة كرة القدم، أن يكون هناك تواصل بين الإدارة واللاعبين بخصوص تجديد عقودهما التي تبقى عام على نهايتها، موضحًا: ”ليس هناك تواصل في هذا الجانب حاليًا، ويمكن بحث ذلك مستقبلًا، أما الآن فلا جديد يذكر“.

وأبلغت إدارة النصر الشقيقين خليفة وعامر مبارك بالقرار رسميًا، بتحويلهما للتدريب مع الفريق الرديف خلال الفترة المقبلة.

وكانت إدارة النصر بذلت جهودًا في الفترة الماضية لتجديد تعاقد مدافعها الدولي خليفة مبارك، إلا أنها لم تكلل بالنجاح، لا سيما في ظل العروض التي كانت تخطط عدد من إدارات الأندية تقديمها رسميًا إليه أثناء فترة الميركاتو الصيفي، ولكنها لم تسفر عن جديد أيضًا، ولم يجدد مبارك عقده مع النصر حتى الآن، ولم يشارك في أي مباراة في كافة المسابقات بعد اكتمال تعافيه من الكسر الذي تعرض له أثناء منافسات كأس آسيا 2019 في الإمارات، يناير الماضي.