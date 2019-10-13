تقرير عبري يكشف خطة الاحتلال لقمع أهالي القدس‎

وجاء في التقرير الذي أعده الصحفي الإسرائيلي ”نير حسون“، حول الانتهاكات الإسرائيلية في بلدة العيسوية في القدس الشرقية، أن أحد عناصر شرطة الاحتلال قال لزميله: ”سياستنا قد ضربت من جذورها، وإن الهدف من نشاطنا هناك هو خلق مزيد من المشاكل“.
وجاء في التقرير، أن قوات الاحتلال نفذت عمليات عسكرية واسعة وشبه يومية، وأقامت حواجز داخل بلدة العيسوية وأوقفت السيارات والناس، وتم تنفيذ عمليات اعتقال في الليل، طالت 350 شخصًا، ولكن تم تحويل 10 منهم للمحاكمة، منوهًا إلى أن المواطنين في العيسوية تقدموا بشكوى حول تصرف الجنود بشكل استفزازي، في الوقت الذي لم يتعرضوا فيه للرشق بالحجارة.
يذكر أن سلطات الاحتلال لم تتوقف لحظة عن توجيه اتهاماتها الباطلة واستفزاز أهالي العيسوية، حيث كانت صحيفة هآرتس كشفت، قبل نحو شهرين، قيام عناصر في شرطة الاحتلال بزرع سلاح في بيت أحد مواطني العيسوية، ووثقوا العثور عليه بالصور، وظهر عناصر الشرطة في الفيديو وهم يهنئون بعضهم البعض على ”العثور“ على السلاح، ويتركون العيسوية وعلامات الرضا عليهم.
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