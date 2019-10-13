عمران خان: ترامب طلب مني تحضير الأجواء أمام حوار بين إيران والسعودية

وأكد رئيس الوزراء الباكستاني أنه يؤمن بإمكانية حل الخلاف بين ايران والسعودية بالحوار، وقال: "لانريد حربا بين السعودية وإيران"، منوها بأن الصراع بين البلدين لا يصب في مصلحة أحد.
وعبر عمران خان عن إمكان استضافة ممثلي السعودية وإيران في إسلام آباد، وأشار إلى أن أي صراع بين إيران والسعودية سيؤدي إلى ارتفاع أسعار النفط.
من جهته عير الرئيس الإيراني حسن روحاني عن الاستعداد للإسهام في إعادة الأمن والاستقرار إلى المنطقة، بناء على حسن نية رئيس الوزراء الباكستاني بشأن قضايا المنطقة.
ومرحبا بجهود رئيس الوزراء الباكستاني عمران خان لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة، رأى أن مشاكل المنطقة لا تحل إلا بالطرق السياسية وبالحوار بين دول الجوار.
وقال: الحل لإنهاء الصراع في المنطقة هو الحوار بين دولها ووقف الحرب في اليمن.
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