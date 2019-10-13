جاء ذلك بحسب ما أعلنه نبيل بفون رئيس الهيئة في مؤتمر صحفي، الأحد، بالعاصمة تونس.
وخلال المؤتمر، أكد بفون انطلاق تصويت الجولة الثانية من الرئاسيات بالداخل، دون تأخير عند الساعة الثامنة (7:00 تغ) في مختلف مكاتب الاقتراع، للاختيار بين المرشح المستقل قيس سعيد، ومرشح حزب ”قلب تونس“ نبيل القروي.
وبحسب ما أعلنه بفون من بيانات خلال المؤتمر، فإن عدد التونسيين الذين لهم حق التصويت في جولة الإعادة، بلغ 7 ملايين و74 ألفا و566 ناخبا، منهم 386 ألفا و53 ناخبا بالخارج.
وانطلقت عملية التصويت بالخارج للدور الثاني للرئاسية الجمعة وتتواصل حتى مساء الأحد.
وقد خصصت الهيئة 384 مكتب اقتراع بالخارج موزعة على 303 مراكز اقتراع في 5 دوائر انتخابية.
وفي 17 سبتمبر/أيلول الماضي، أعلنت هيئة الانتخابات تأهل المرشح المستقل بن سعيد، أستاذ القانون الدستوري، إلى الدور الثاني من الانتخابات الرئاسية بنسبة 18.4% من الأصوات، وكذلك القروي بنسبة 15.58%.
كانت هذه تفاصيل خبر خلال يومين.. 12.13 % نسبة إقبال التونسيين بالخارج على تصويت الرئاسيات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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