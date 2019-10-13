الجيش الليبي يدمر أهدافًا عسكرية حيوية لقوات الوفاق

دمَّر الجيش الليبي تجمعاتٍ وأهدافًا عسكرية حيوية لمسلحي حكومة الوفاق، وفق ما أعلن مصدر عسكري بعمليات المنطقة العسكرية الغربية.
وقال المصدر لـ“إرم نيوز“ إن ”طائرات الجيش الليبي دمرت في غاراتها فجر الأحد وساعات الصباح الأولى، أكثر من 14 آلية مسلحة وكذلك مخزنا ذخيرة ومدفع هاوزر وسيارة جراد“.
وأفاد المصدر بأن ”هذه الأهداف تم تدميرها بعد قصف استهدف عدة مواقع وتمركزات لمسلحي الوفاق في مناطق مشروع أبوشيبة والعزيزية والسواني والكسارات“.
من جهتها أكدت غرفة عمليات الجيش الليبي أن ”الضربات الجوية استهدفت تجمعات الميليشيات في معسكر حمزة ومحيط الخلة ومزرعة في شارع السدرة، التي تحوي على آليات وأفراد وتضم غرفة عمليات أمامية، كما استهدفت تمركزات لآخر ما تبقى من ميليشيات تحاول الصمود في ما تبقى بمحيط العزيزية“.
وحذرت الغرفة في بيان صدر عنها، من ”تحويل مصنع التبغ الواقع في أحد أحياء وسط طرابلس إلى ورشة لتركيب الأسلحة على الآليات ومخزن للذخيرة، ووجهت تحذيرًا لقاطني المنطقة بضرورة رفض هذا الإجراء لأن هذا الأمر يشكل خطورة عليهم“.
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