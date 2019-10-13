متلازمة نادرة تجبر شابة أمريكية على النوم 8 أشهر

تعاني شابة أمريكية حالة نادرة تسمى متلازمة كلاين ليفين، وهي اضطراب نادر يسبب فترات متكررة من النعاس المفرط، ويشار إلى الحالة عادة باسم ”متلازمة الجمال النائم“.

ولاحظت ألانا وونغ 30 عامًا، من جنوب كاليفورنيا نومها المتواصل لساعات طويلة، وكانت تشعر أن هناك ثمة مشكلة صحية تعانيها، فقد نامت وونغ لثمانية أشهر متواصلة، جعلتها لا تشعر بقدوم الشتاء ولا تعيش أيامه، أثناء تواجدها مع أبناء عمومتها في إحدى العطلات.

لم تشخص حالتها على مدى 8 سنوات، لكنها شخصت عام 2007 بأنها مصابة بمتلازمة كلاين ليفين المعروفة باسم متلازمة الجمال النائم، وهو اضطراب نادر في دورة النوم، يجبر الشخص على الدخول في غفوة لعدة أسابيع أو حتى شهور بأكملها. وبدوره يحدث تغييرات في المخ، في الجزء المسؤول عن تنظيم ساعات النوم، وتتشابه أعراضه مع أعراض الإنفلونزا.

عندما بلغت وونغ الـ 20 ربيعًا، خلدت إلى النوم ذات مرة في يونيو 2009، ولم تستيقظ حتى نوفمبر 2010، أي أنها نامت لمدة 5 أشهر كاملة ولم تشهد فصل الصيف بأكمله!

تحدثت وونغ عن حالتها لصحيفة ذا صن بقولها ”كنت نشيطة للغاية واتمتع بصحة جيدة وذكاء حاد، واكتشفت حالتي عندما ذهبت مع والدتي في السيارة ذات مرة، وأخذت غفوة شعرت من خلالها بأنني فقدت جزءًا كبيرًا من الوقت وكأنني أحلم“.

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وأضافت ”كانت هذه البداية، ثم تطورت حالتي بعدها بسنوات، لدرجة جعلتني أخلد إلى النوم لثلاثة أيام متواصلة، ثم ازدادت لشهر حتى تطورت الحالة ووصلت لثلاثة أشهر في بعض الأحيان“.

وتابعت وونغ ”تأثرت حياتي بحالتي الصحية بطبيعة الحال، فكان من الصعب علي الذهاب للمدرسة، وبالتالي كان التحصيل الدراسي والمذاكرة من أشد الأمور صعوبة وتعقيدًا“.

وعقبت وونغ على حالتها بقولها ”أتمنى ألا يشعر أحد بهذه المعاناة، وأن يتم تشخيص الحالة بشكل سريع، لذلك أعمل على التوعية بهذا المرض، وأجمع التبرعات لعمل المزيد من الأبحاث، التي تسهم في العلاج، كما أدعو للتطوع بالعمل كعضو في مجلس إدارة مؤسسة (BOD) لمتلازمة الجمال النائم؛ كي نساعد الجميع على الشفاء ونمد يد العون لأولئك الذين يبحثون عن الصحة والتعافي، وأدعوهم جميعًا للبحث عن الشفاء بداخلهم أولًا حتى يتمكنوا من التعايش مع هذا المرض“.