نهب 35 مليار من عملاء البنك العقاري بنيالا

الخرطوم سعاد الخضر

كشفت مصادر مطلعة عن ارتفاع الأموال المنهوبة من عملاء البنك العقاري بنيالا إلى أكثر من 35 مليار جنيه، وكانت (الجريدة) نشرت في وقت سابق أن شرطة نيالا القت القبض على موظف بالبنك استولى على 19 مليار 975 مليون و80 جنيه ، وأرسلت إدارة البنك وفداً من إدارة التفتيش والمراجعة إلى نيالا للوقوف على حجم الأموال الحقيقية المنهوبة، وذكرت ذات المصادر أن الوفد يتكون من موظفين، وبعد عودتهما قدما تقرير ذكرا فيه أن ما قام به البنك من دفع الأموال تعويضاً للمودعين الذين نهبت أموالهم، والتي بلغت فى جملتها 19. مليار و 975 مليون و 80 جنيه ليس كل المبلغ الذي تم نهبه بل اتضح أن هنالك حسابات تبين للوفد المفتش انها تعرضت أيضاً للنهب و السلب لتبلغ فى جملتها 16مليار و 467 مليون و289 جنيه ، مما دفع مجلس إدارة البنك لدعوة أعضائه لاجتماع طارئ لمناقشة المستجدات الواردة بالتقرير. و توقعت ذات المصدر ان يتم تخيير المدير العام للبنك بين الاستقالة او الاقالة.

