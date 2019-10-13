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كمال عمر : سأطعن قانونياً ضد تمديد قانون الطوارئ

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الخرطوم : أحمد جبارة
أكد القيادي بالمؤتمر الشعبي ” المحامي ” كمال عمر عبد السلام تقدمه بعريضة تطعن في قانون الطوارئ بالبلاد ، ووصف الخطوة بـ”الانتكاسة والسقطة” للوثيقة الدستورية ، وقال عمر في حوار مع ( الجريدة ) ، فرغت من الاعداد لطعن دستوري ضد تمديد قانون الطوارئ ، وأوضح عمر أن البلاد الآن تشهد استقراراً سياسياً ولا توجد حروب وليس هنالك مبرراً يتطلب تمديد قانون الطوارئ ، ولفت إلى أن الوثيقة الدستورية اخفقت في كثير من القضايا الاساسية، وأن بها أشكاليات عديدة ، مبيناً أن تمديد قانون الطوارئ في ظل غياب السلطة التشريعية يعطي الضوء الاخضر للمكون العسكري الممثل في المجلس السيادي بأن يفعل كل شيء لأنه لا توجد رقابة على السلطة الامنية

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