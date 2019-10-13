اهم عناوين الصحف السودانية السياسية المطبوعة اليوم الاحد 13 اكتوبر 2019م هذا الصباح

الجريدة

نهب36 مليار من عملاء البنك العقاري بنيالا

لجنة المعلمين: الحكومة وافقت على إلغاء عمل المدارس يوم السبت

متضررو حريق سوق أمدرمان يقاضون الكهرباء

شقيق الشهيد أحمد الخير للجريدة : من يرفضون القصاص من الجناة مجرمين

النيابة ترفض شطب الاتهام الجنائي في مواجهة مدير الأقطان السابق

كمال عمر للجريدة : سأطعن قانونيًا ضد تمديد قانون الطوارئ

التيار

مصادر للتيار: مجلس الأمن يجتمع بوفود الحكومة والحركات

الصحفيون يطالبون بحل مجلس الصحافة والاتحادات

مستندات للتيار: تكشف مخالفات بصندوق الخدمات الطبية

إعفاء وكيل التربية ومديري التعليم وإلغاء العمل يوم السبت للمدارس

ضبط كمية كبيرة من الأسلحة بصحراء الشمالية

اجتماع موسّع لمناقشة أزمة الخبز بالخرطوم والولايات

أخبار اليوم

الجبهة الثورية تعلن عن تحفظات للمناقشة مع الوساطة قبل مفاوضات جوبا

تأكيد توفير العملات الصعبة بالبنوك لإستيراد الأدوية

إفادات لأسر السودانيات قتيلات بنغازي بسيناريوهات صادمة

نهر النيل تعلن الاستنفار لمحاصرة حمى الوادي المتصدع

السيسي يتسلم دعوة من سلفاكير لحضور مفاوضات السلام السودانية

الوطن

اتهامات لمدير شركة شهيرة بالفساد وتحركات لعزله

تلاعب بشهادات صحية لتصدير ماشية للسعودية

فصول آيلة للسقوط تهدد حياة تلاميذ مدرسة ببحري

“الثورية” تناقش تحفظاتها مع الوساطة قبل بدء مفاوضات جوبا

اتفاق بين الحكومة ولجنة المعلمين حول عطلة السبت

الوطن تفتح ملف شركات البترول

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آخر لحظة

رقابة مشددة في المطار والمعابر لمنع هروب رموز النظام

مجلس الوزراء يتسلم برنامج التغيير اليوم

بعد تفاقم الأزمة .. الحكومة تبحث (صفوف الخبز)

إغلاق ميناء سواكن لصادر الماشية

الانتباهة

الغيابات تضرب مفاوضات جوبا

انفجار الأوضاع بشركة الصمغ العربي وبلاغ ضد المدير

إلغاء الدراسة بالسبت وإقالة وكيل ومديري التعليم

اتجاه لتحويل الجولة للقاء تشاوري لبحث منبر للتفاوض ووضع الأجندة

أديس أبابا تعد بإطلاق سراح السجناء السودانيين

الثروة الحيوانية: التلاعب بالشهادات الصحية أبعد من الخيال

“5 أعضاء بمجلس الإدارة يحذّرون من إفلاس الشركة

حركة مسلّحة جديدة بدولة الجنوب تهدّد بالحرب

السوداني

السوداني تكشف تفاصيل برنامج قوى الحرية الإسعافي

لجنة المعلمين: الحكومة وافقت على إلغاء عمل المدارس يوم السبت

السفير الليبي: التزين بالذهب ربما يكون سبب قتل السودانيات بليبيا

توقّف صادر الماشية بسواكن احتجاجًا على كفاءة بواخر النقل

القيادي بالحرية والتغيير: لا أتفق مع الصادق المهدي في هذه النقطة

الجيش: عبرنا بالبلاد إلى بر الأمان

الصيحة

تصاعد التوتّر بين تيار الشريعة ومجلس الوزراء

استنفار بنهر النيل لمواجهة حمى الوادي المتصدّع

“قوى التغيير : مشاورات مع رئيس الوزراء لاختيار الولاة المدنيين

توقيف 7″ أشخاص بتهمة الصيد الجائر بولاية البحر الأحمر

وزارة الزراعة تشكّل لجانًا لتوفير المدخلات للموسم الشتوي