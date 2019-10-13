الخرطوم الوطني يطارد مدربه السابق

قال مصدر رفيع بإدارة الخرطوم الوطني إن الأخيرة مضت في إجراءات شكواها ضد المدرب الغاني السابق برنس إلى الأمام، ودفع الخرطوم بشكوى ضد مدربه السابق إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم “الفيفا”.

وقال المصدر إن الخرطوم متمسك بانتزاع حقوقه من المدرب السابق الذي تقاضى حقوقه المالية وبالرغم من ذلك لم يلتزم بتعاقده مع الفريق.

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وشدد المصدر على أن الخرطوم الوطني منح المدرب الغاني (9) آلاف دولار كمقدم للعقد، إلا أن الأخير لم يلتزم بالاتفاق مما جعل النادي يتمسك بحقوقه.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)