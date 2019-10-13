نظامي يتعدى على طفلة

التاريخ: 13-أكتوبر-2019
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تنظر محكمة شؤون الاسرة والطفل ببحري برئاسة القاضي معتز محمد صالح في بلاغ يواجه فيه الاتهام نظامي بتهمة تحرش بطفلة بالعيلفون بالغة من العمر تسعة اعوام وحددت المحكمة جلسة لسماع افادات الشهود.
وتشير تفاصيل البلاغ المدونة بنيابة الطفل ابلغت الشاكية ان طفلتها البالغة من العمر 9 أعوام بتاريخ الحادث ارسلتها لمنزل جارتها لاحضار “آلة حفر” لنزع ما تبقى لهم من اشجار امام منزلهم. وذكرت الشاكية بحسب الدار بانها قابلت جارتها التي اوصفت لها مكانها ودخلت الطفلة لاحضارها حينها قابلها المتهم محاولاً الامساك بها واستدرجها بان آلة الحفر داخل الغرفة وبذلك تحرش بها .
وعندما خرجت المجني عليها اخطرت والدتها بما فعله المتهم وبذلك توجهت الى نيابة حماية الاسرة والطفل التي قامت بالقبض على المتهم وتدوين بلاغ في مواجهته وفقاً للمادة “45ج” المتعلقة بالتحرش عليه تم التحري معه ووجهت له التهمة واحيل البلاغ للمحكمة للفصل في القضية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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