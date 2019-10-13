“غسال عربات” يقوم بسرقة المرايات بعد الغسل ويلوذ بالفرار

كشفت الشرطة تفاصيل القبض على غسال عربات في السوق العربي يقوم بسرقة مرايات العربات بعد أن يغسلها ويلوذ بالفرار بعد استلامه للمبلغ، بحيث يلهي السائق ويقول له (هناك شخص يناديك) وعند ذهابه لا يجد مرايات عربته.

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ووفقاً لتفاصيل القضية بحسب صحيفة اليوم التالي، أن معلومة وصلت لدى الشرطة من أحد سائقي العربات بع أن قام بالتبليغ عن المتهم الذي شغله ثم لاذ بالفرار بعد ذلك، عليه تحرك تيم من قسم الشرطة إلى موقع الحادثة للقبض على المتهم وتم تحريز الموقع والقبض على مشتبه بهم إلى أن تعرف الشاكي على المتهم، وتم التحقيق معه تحت المادة (174) من القانون الجنائي، وأقر بسرقته، وتم الاستماع إلى أقواله ليحول البلاغ للمحكمة للفصل في القضية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)