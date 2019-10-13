هيئة دفاع البشير تطعن بالمحكمة العليا    

علمت مصادر بان هيئة الدفاع عن الرئيس المعزول عمر حسن احمد البشير المكونة من مائة وثلاثين محام على رأسهم الاستاذ احمد ابراهيم الطاهر ومحمد الحسن الامين وعدد آخر من المحامين قد شرعوا في تقديم طعن للمحكمة العليا مستندين على عدة نقاط قانونية حول طلبهم لمحكمة الاستئناف حول القاضي الذي قام بتدوين افادات الرئيس البشير بعد اعتقاله بسجن كوبر.

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وقد نما الى علمهم بحسب الدار، بان الاستئناف المرتكز على عدة نقاط اخرى قد تم شطبه لذلك سوف يقومون بالتقدم بالطعن للمحكمة العلياوكان من المفترض ان تنعقد بالامس السبت جلسة لسماع عدد من شهود الدفاع بالمعهد القضائي بالخرطوم لسماع عدد من شهود الدفاع الا ان سحب ملف القضية الى محكمة الاستئناف ادى الى تأجيل انعقاد جلسة المحاكمة وبتقديم الدفاع بطلب جديد للعليا سوف يؤدي ذلك الى تأجيل انعقاد الجلسات خلال الايام القادمة الى حين الفصل في طلبات دفاع الرئيس السابق.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)