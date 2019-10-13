اجتماع وزاري رفيع يبحث تنفيذ أولويات الحكومة الانتقالية

التاريخ: 13-أكتوبر-2019 فى : أخبار 6 مشاهدة بحث اجتماع رفيع المستوى بمجلس الوزراء أولويات الحكومة الانتقالية وعلى رأسها إيقاف الحرب وبناء السلام العادل وإيقاف التدهور الاقتصادي وإرساء قواعد التنمية المستدامة. وناقش اجتماع رؤساء القطاعات الوزارية بمجلس الوزراء برئاسة وزير الدفاع الوطني الفريق أول ركن جمال عمر بحسب صحيفة السوداني، السبل الكفيلة بتحقيق أهداف الحكومة بتطبيق برنامج اقتصادي واجتماعي ومالي وإنساني لمواجهة التحديات الراهنة، وإلغاء القوانين والنصوص المقيدة للحريات وإعادة وتطوير المنظومة الحقوقية والعدلية وضمان وتعزيز حقوق الإنسان. Advertisements وأمن الاجتماع على رسم سياسة خارجية متوازنة لتحقيق المصالح الوطنية للدولة وتحسين علاقات السودان الخارجية ورفع الوعي المجتمعي وتخفيف حدة الفقر وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني وتعزيز دور المراكز الشبابية والرياضية بالتنسيق مع الولايات. وأكد الاجتماع على أهمية وضع برامج لإصلاح أجهزة الدولة خلال الفترة الانتقالية بصورة تعكس استقلاليتها وقوميتها وحصر البرامج والأنشطة للوزارات وإحكام التنسيق في ما يتعلق بالمشروعات المشتركة؛ فضلاً عن العمل على تحقيق تطلعات الشعب السوداني لمرحلة التغيير. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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