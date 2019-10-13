مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية:ضوابط جديدة بدار الطفل بالمايقوما

وجه دكتور: معتصم السيد هاشم مدير عام وزارة التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم بمراجعة السياسات والإجراءات التي تخص دار الطفل اليتيم بالمايقوما مستهدين في ذلك بأراء الاختصاصيين والباحثين الاجتماعين بتقديم المقترحات والاراء التي

من شأنها ترقية وتطوير الخدمات بالدار جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع مع الباحثين الاجتماعيين والاخصائيين النفسيين وضباط التغذية بالادارة العامة للدور الايوائية صباح اليوم بدار الطفل اليتيم بالمايقوما بحضور مدير الادارة العامة للدور الايوائية بالوزارة الاستاذه: سهام أحمد عبدالله وأكد هاشم أن غياب الرؤية في عمل الدار يحتاج الي معالجة فورية حتي يطلع

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الباحثين والاداريين بدورهم المناط بهم خدمة للاطفال فاقدي الرعاية الأبوية بالدار مشيداً بتجربة الأسر البديلة والتدريب والكفالات موجها بحل المشكلات التي تواجه سير العمل بالدار وحلها وأمن الاجتماع على ضرورة التركيز على قضايا الاطفال والاهتمام بها وتفعيل الدور الرقابي خاصة من قبل الامهات البديلات إضافة لتوفير أدوات العمل وأجهزة القياس .

الخرطوم(أخبار الخليج 365)