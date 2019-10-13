توقف صادر المواشي بسواكن بسبب خلافات بين التجار وسلطات الميناء

توقف صادر المواشي بميناء سواكن أمس بسبب خلافات بين التجار وسلطات الميناء واللجنة الولائية الخاصة بجدولة الشحن. وقال وكيل المصدر عمار نمر لمصادر، إن سلطات الميناء واللجنة الولائية حاولتا إجبار التجار على شحن مواشيهم في باخرة متهالكة وقديمة وسبق أن تسببت في أضرار بسبب بطئ حركتها مقارنة ببقية السفن.

وقال نمر إن التجار تحفظوا على الباخرة لكن السلطات أصرت عليها مما أجبرهم على الامتناع والمطالبة بباخرة بديلة، مشيراً إلى أن هذا التوقف يتضرر منه ملاك (37) ألف رأس من الماشية في محجر سواكن وقابلة للزيادة اليوم، واشتكى عمار من رداءة الخدمات في المحجر ونقص المياه وعدم جاهزية الحظائر. واتهم عمار سلطات سواكن بالدفاع عن ملاك ووكلاء السفن دون مراعاة لمصلحة الصادر السوداني من المواشي.

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من جانبه نفى وكيل الباخرة كابتن عبد المعصوم عبد القادر بحسب صحيفة السوداني، أن تكون الباخرة أقل كفاءة من الأخريات في الخط الملاحي جدة سواكن، وقال إن باخرتهم تعمل بماكنيتين ومزودة بـ(١٢) هواية وتصل لميناء جدة في نفس الوقت الذي تصل فيه بقية بواخر الخط، وأكد أن الباخرة تخضع للتفتيش البحري بشكل دوري، واتهم وكلاء مصدري المواشي بافتعال المشاكل.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)