لأول مرة بالسودان… علاج جديد

التاريخ: 13-أكتوبر-2019
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دشنت شركة تبوك الدوائية عقارها الجديد لعلاج امراض القلب والشرايين والجلطات المختلفة، وقالت ان العقار تم انتاجه لاول مرة في السودان باياد وخبرات وطنية خالصة.
واكد المسؤول بالشركة د. محمد عبد الرحمن في حفل التدشين مساء امس الاول بفندق كورنثيا بحضور عدد من الاختصاصيين والاطباء والصيادلة ومديري المستشفيات، أكد صناعة الادوية بالسودان، حيث يعمل على الحماية والوقاية وعلاج الجلطات الدماغية والرئوية التي يمكن ان تحدث لمرضى القلب الذين تجري لهم عمليات جراحية، موضحا ان العقار انتجته اياد وخبرات سودانية حيث كان في السابق يتم استيراده من الخارج.
وأشار الى ان العقار سيتوفر بجرعات وعبوات مختلفة للمرضى. ومن جانبه أوضح د. وائل شعيرة ان العقار الجديد يوفر علاجا لمصابي الامراض المزمنة ومن ضمنها العلاجات التي تساعد على صحة القلب والاوعية وانه تم تصنيعه بمواصفات عالمية ويحقق نسبة شفاء عالية تقي المرضى من طول الاقامة في المستشفيات، مضيفاً بحسب آخر لحظة ان انتاج الدواء يمثل خطوة ضمن سلسلة تصدير الادوية السودانية للخارج.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365
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