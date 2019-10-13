التاريخ: 13-أكتوبر-2019
4 مشاهدة
كشفت مصادر عن تلاعبٍ يتمّ في الشهاداتِ الصحيّة الدولية لصادر الماشية، وأنّ بعض الأطباء البيطريين يتقاضون مبلغ وقدره “300” جنيه بدون طريقةِ رسمية مقابل ذلك.
في وقت أكدت فيه الإدارة العامة للمحاجر بوزارة الثروة الحيوانية، وجود حملة اعلامية تستهدف ضرب صادر الماشية، وإيقاف الصادر من السودان، وتهدده بفقدان الأسواق الخارجية، وذلك بالترويج لأحاديث كاذبة من قبل جهات “لم تسمها”، تسعى لتضليل الرأي العام وإلحاق الضرر بمصالح البلاد، بحسب صحيفة السوداني.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر “الثروة الحيوانية”: حملة إعلامية تستهدف إيقاف صادر الماشية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.