“الثروة الحيوانية”: حملة إعلامية تستهدف إيقاف صادر الماشية

كشفت مصادر عن تلاعبٍ يتمّ في الشهاداتِ الصحيّة الدولية لصادر الماشية، وأنّ بعض الأطباء البيطريين يتقاضون مبلغ وقدره “300” جنيه بدون طريقةِ رسمية مقابل ذلك.

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في وقت أكدت فيه الإدارة العامة للمحاجر بوزارة الثروة الحيوانية، وجود حملة اعلامية تستهدف ضرب صادر الماشية، وإيقاف الصادر من السودان، وتهدده بفقدان الأسواق الخارجية، وذلك بالترويج لأحاديث كاذبة من قبل جهات “لم تسمها”، تسعى لتضليل الرأي العام وإلحاق الضرر بمصالح البلاد، بحسب صحيفة السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)