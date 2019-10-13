ودعة: العلاقات السودانية التشادية ضاربة في الجذور

التاريخ: 13-أكتوبر-2019 فى : أخبار 8 مشاهدة طالب رئيس الادارة الاهلية بالسودان السلطان صديق ودعة بتفعيل دور الادارات الاهلية وتعاونها مع الادارات الاهلية بدول الجوار، وتوحيدها لخدمة البلاد الافريقية. Advertisements وقال ودعة الذي قاد الوفد الاهلي السوداني المشارك في حفل تنصيب السلطان صديق تيمان ديبي اتنو خلفا لوالده السلطان الراحل تيمان ديبي اتنو سلطان البديات في تشاد. قال ان العلاقات السودانية التشادية ضاربة في الجذور وان الدبلوماسية الشعبية ظلت تدعم تلك العلاقات، موضحاً بحسب آخر لحظة ان الادارات الاهلية ظلت تعمل من اجل السلام بدارفور منذ بروز الازمة مشدداً على ان رجل الادارة الاهلية متجرد من اي انتماء سياسي او حزبي. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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