تذمر بـ”ود مدني”

عبر مواطنون بود مدني عن بالغ أسفهم واستنكارهم لاستمرار أزمات الخبز، وانتشار تراكمات النفايات بصورة وصفت بالمهينة، واشار مواطنون في حديثهم لمصادر أمس، لغياب الدور الرقابى من حكومة الولاية وقالوا: ظلت مشكلة الخبز تؤرقنا منذ الصباح الباكر ونفاجأ كل يوم باغلاق المخابز أبوابها.
وتسألوا أين حكومة الولاية من ذلك؟، وذكروا أنهم يبحثون عن الخبز بالسوق السوداء دون جدوى، وطالبوا المجلس السيادي ومجلس الوزراء بالنظرة العاجلة لأزمات ولاية الجزيرة باعتبارها القلب النابض للبلاد .
وفى سياق اخر كشفت المصادر عن اغلاق النفايات لبعض الطرق بـ”ود مدني” خاصة الطريق المؤدى لموقف ود مدني من الناحية الشمالية، مع انبعاث الروائح النتنة، بحسب صحيفة الجريدة.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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