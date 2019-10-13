البصيرة ام حمد

قنوات ام بي سي لها اعلان (متعوب عليه) ..يقوم فيه اشخاص باداء حركات بهلوانية ورياضية صعبة ..وفي نهاية الاعلان يقولون لك (لو مش اد اكشن ..ما تاكشنهاش)..والمعنى واضح ..اذ قاله الشاعر العربي (قدر لرجلك قبل الخطو موضعها ..فمن علا زلقا عن قمة زلجا) ..اذ لابد من تقدير العواقب ودراسة الخطى بصورة شاملة قبل ان تخطو مجرد خطوة ..فما بالك بالذين يريدون ان (يقلبوا الهوبة ) مرة واحدة.

القرار القاضي بوقف استخدام الزئبق في التعدين وقفا نهائيا ..هل كان قرارا مدروسا؟ ام انه (الرأي والحرب والمكيدة؟) ..وعندما تم اصدار القرار ..هل تم طرح البديل ؟ اذ ان التعدين الأهلي هو الجهة المعروفة والتي تبيع للحكومة عبر القنوات المعروفة ..وما ياتي عن طريق التعدين الاهلي على حد علمي هو المصدر الوحيد للعملة الصعبة..وهو طبعا الجهة المستضعفة اذ ان (الدهابة) لا بواكي لهم ولا نقابات تجمعهم وتدافع عن حقوقهم ..و على رغم ذلك ملتزمون بتوريد حصيلة جمعهم على ..اما الشركات الكبيرة والجهات المسنودة (الكاتلة الجدادة وخامة البيض) ..لا احد يعرف كيف و متى تصدر الذهب ..ولا حتى نرى أثره في الخزينة العامة.

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الزئبق مادة خطرة امر معروف بالضرورة ..ولها اثار سالبة على صحة الانسان والحيوان والبيئة ..وهناك الكثير من الأبحاث والدراسات التي تؤكد ذلك ..لذلك تحرص الدول التي تعتمد على التعدين كمورد رئيس في ميزانيتها العامة ..على تنظيم عمل الذين يقومون بالتنقيب ومتابعة الاثر الصحي لاستخدام المواد الكيمائية على اجسادهم الزامهم باتباع خطة صحية وملابس معينة ..وتوفير الخدمات بالقرب من المناجم (منازل مياه شرب نظيفة ووحدات صحية واسعافية ) ..وتلزم الشركات بعمل مبادرات لاصلاح البيئة المحيطة بالمنجم ..ليه كل دا ؟؟ لأنهم (اد اكشن ) و المعدن الذي يجري التنقيب عنه هو احد الصادرات المهمة وعليه يقومون بالترتيب لاخراجه وتصديره ..

اما نحن (فوق عزنا وقبايل ما بتهزنا) ..نترك الامر مفتوحا على مصراعيه ..كل من أراد اللحاق بسرب الباحثين عن الذهب ..(يشيل طورية ويقبل الخلا) ..حيث المواجهة مع المجهول ..لا خدمات صحية ولا بيئة مناسبة ..المكان غير مأهول وغالبا صحراء وخارج المدن ..وعدد الدهابة كبير مما يشكل ضغطا على البيئة ..من الطبيعي ان تتأثر البيئة حولهم وتكون النتيجة كارثية على اصحاب الأرض ..يبقى الحل هو في تقنين الأوضاع وتاهيل مناطق التعدين واتباع الطرق المعروفة في المناجم ..وليس في منطق البصيرة ام احمد التي قطعت رقبة البقرة ..ومن ثم ذهبت لتكسر (الزير).

سيادة وزير الطاقة والتعدين ..رجاء ..لا توقف استخدام الزئبق في التعدين دون طرح البديل ..هذا يعني تلقائيا ايقاف التعدين الأهلي مما يعني ضائقة مالية تحيط بالبلاد …وقطع رزق الملايين من السودانيين الذين لو طرحت لهم بديلا لما ترددوا في استخدامه ..ولو خلقت لهم بيئة صالحة لأنتجوا لك افضل ..ولرفودوا الخزينة بمال اكثر ..وبهذه المناسبة ..الذهب الذي تقوم بتعدينه الشركات ..(ايوة داك اللي بالي بالك ) اما آن له ان يدخل الميزانية ؟؟ سؤال برئ والله ..المهم نرجع لموضوعنا الأساسي ..في قصة التعدين الاهلي (لو مش اد اكشن ..ما تاكشنهاش)